Operação Dia das Mães prende quatro homens em três cidades

Em Tomazina, Pinhalão e Ibaiti

A Policia Civil de Tomazina deflagrou nesta semana a “Operação Dia das Mães” e prendeu quatro homens em cumprimento a mandados de prisão judicial expedidos em razão de falta de pagamento de pensão alimentícia.

Três dos mandados foram expedidos pelo Juiz de Direito Otto Sponholz, da Comarca de Tomazina, e o quarto mandado expedido por outra comarca da região. O delegado, Isaías Machado (foto) comandou a iniciativa.

Dois foram presos em Tomazina, no Bairro Alto, um devedor foi preso em Pinhalão, e o quarto executado detido em sua oficina de funilaria na cidade de Ibaiti.

A carceragem de Tomazina conta atualmente com 38 detentos, estando com superlotação histórica. Obras autorizadas pelo Juiz de direito e Promotor de Justiça da comarca De Tomazina, com recursos do Conselho da comunidade e com uso de mão de obra de próprios detentos irão criar 25 novas vagas na carceragem.

