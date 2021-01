Ação prosseguirá em dias e horários distintos durante todo o ano

Foi realizada “Operação Vida” no centro, Vila Ribeiro e Aparecidinho I, II e III com policiamento e abordagens em buscas de armas, drogas, foragidos da Justiça, bem com para prevenção de crimes.

Foi nesta segunda-feira, dia 25, a partir das 21 horas, em Santo Antônio da Platina.

Essas operações vão prosseguir em todos os bairros e em dias e horários distintos durante todo o ano.