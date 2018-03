Operação hoje apreende revólver, droga, alicate, faca e tesoura na cadeia platinense

Iniciativa envolveu Polícias Civil, Militar, MP e Depen

Foi efetivada operação de revista (bate-grade) na cadeia pública da cidade de Santo Antônio da Platina nesta quinta-feira, dia 22.

O Capitão PM Robson Falk Vieira, Comandante da 4ª Companhia , é quem comandou a PM Na operação, da qual também participam Policiais Civis, ROTAM/Canil , em conjunto com Ministério Público e Agentes do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), foram encontrados diversos itens.

As principais apreensões foram um revólver calibre 38 e um tablete grande de maconha. A arma e a droga foram encontradas com a utilização de um cão , treinado especificamente para essa atribuição, o qual indicou o local exato onde estavam.

Também foram encontrados 42 telefones celulares,alicate, faca, tesoura, entre outros.