Operação leva mais um traficante para cadeia em Ribeirão do Pinhal

Segurança pública de qualidade e união das polícias

Um homem de 28 anos, morador do bairro Jardim Esplanada, foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, dia 19, em Ribeirão do Pinhal. A ação foi realizada às sete horas e contou com a participação de policiais civis e militares.

De acordo com a Polícia Civil, diante de informação de que o homem comercializava drogas em sua residência, foi solicitado mandado de busca e apreensão judicial para vistoriar a sua casa. Autorizados pela Justiça, a casa do suspeito foi inspecionada sendo localizadas porções de maconha e balança de precisão para pesagem da drogas, além de um aparelho celular.

O preso já tinha passagens anteriores por tráfico de drogas e está recolhido no setor de carceragem anexo à Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal à disposição da Justiça.