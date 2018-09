Operação Motoqueiro Fantasma prende seis homens em Jacarezinho

Nos próximos dias será a vez de Cambará

Iniciada a partir das 20 horas do sábado, dia primeiro, e até as três horas da madrugada deste domingo, dia dois, foi realizada a operação “Motoqueiro Fantasma” em diversos pontos de Jacarezinho (fotos).

A iniciativa obteve os seguintes resultados:

Um homem adulto preso por embriaguez ao volante;

Quatro Termos Circunstanciados confeccionados (três de perturbação do sossego e um por desobediência);

Quatro homens adultos presos por perturbação do sossego;

Um homem adulto preso por desobediência;

Nove veículos apreendidos (três motocicletas; quatro automóveis e duas caminhonetes);

e 29 AITs (Auto de Infração de Trânsito) confeccionados.

O comandante da Polícia Militar do Norte Pioneiro, Tenente-coronel José Luis Oliveira, está satisfeito com os ótimos efeitos da operação também em Santo Antônio da Platina e anunciou, neste domingo, dia dois, que ela será realizada também em Cambará.