Operação Ostensividade II detém maconheiro em Siqueira Campos

Nesta quarta-feira, dia 17, das 18h às 19h, ocorreu na cidade de Siqueira Campos a Operação Ostensividade II. Através dela, houve patrulhamento na área central, comercial e bancária e vilas.

Em uma delas, mais especificamente no Jardim Ferroviário, próximo à creche, abordou-se um indivíduo em atitude suspeita, o qual dispensou algo, identificado posteriormente como sendo um pedaço de maconha. Em busca pessoal, também encontraram a quantia de setecentos e cinquenta reais.

Diante dos fatos, as autoridades deslocaram-se à residência do indivíduo, onde localizaram mais uma porção da droga, bem como diversas embalagens e mais sessenta reais, todos dentro de uma caixa de sapatos, dentro do guarda-roupa.