Operação Ostensividade II faz apreensões em Ibaiti

Polícia Militar garante segurança pública

Na noite desta sexta-feira, dia cinco, entre 21h e 23h, ocorreu a Operação Ostensividade II na cidade de Ibaiti, o objetivo era localizar possíveis consumos e tráfico de drogas.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, além do menor apreendido com uma bucha de maconha e outra de cocaína, o qual foi encaminhado à 37ª Delegacia Regional de Polícia, a Operação também resultou em mais 22 pessoas abordadas.