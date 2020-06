Garantia de segurança pública perto dos bancos

Nesta segunda-feira, dia 22, ocorreu a “Operação Pagamento Auxílio Emergencial” em Jacarezinho, com o objetivo de garantir segurança à cidade.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, houve policiamento ostensivo próximos às agências bancárias, lotéricas e área central do município.