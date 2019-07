Operação platinense prende ladrões de gado

E apreende armas

Na manhã desta terça-feira, dia 23, em Santo Antônio da Platina, investigadores e delegado da Polícia Civil em conjunto com a agência de inteligência local da Polícia Militar, Rotam e Canil, realizaram buscas numa casa na zona rural.

No local, foram encontradas uma pistola Taurus 380 modelo PT 58 HC sem número de série, com 24 munições intactas, duas espingardas calibre 28 com sete cartuchos deflagrados, pólvora e apreendidos dois celulares.

Dois indivíduos foram conduzidos e presos em flagrante pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso I do Estatuto do Desarmamento: I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

Os animais não têm marca aparente, mas o boletim de ocorrência contém as características para melhor informar.

Participaram da bem sucedida ação o delegado Rafael Guimarães, os investigadores Tiago Souza e Silva e José Ruy Loureiro Bottas, juntamente com os dois Policiais Militares/CANIL de Jacarezinho, os soldados Duarte e Da Rosa, além das autoridades da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Santo Antônio da Platina, equipe formada pelos soldados Lucas, Pereira, Schaprian.

Diversas operações estão sendo realizadas referentes aos roubos e furtos de gados na região. Nesta ocasião foram obtidos os seguintes resultados:

Dois homens presos e com eles apreendidos apetrechos para recarga de munições, tais como pólvora, chumbo, cartuchos e espoletas;

Duas espingardas calibre 28;

Uma pistola Taurus. 380;

24 munições intactas de calibre. 380;

Dois celulares.