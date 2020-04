Operação prende assaltante violento hoje em Abatiá

Ação envolveu Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal e a PM local

Uma operação policial realizada na manhã deste sábado, 25, na cidade de Abatiá, cumpriu três mandados judiciais expedidos pela Justiça da Comarca de Ribeirão do Pinhal. A ação ocorreu às seis horas da manhã e envolveu policiais civis e militares de Ribeirão do Pinhal, além da equipe da PM abatiaense.

Um homem de 28 anos, com diversas passagens pela polícia, entre elas assalto, receptação e tráfico de drogas, foi preso.

De acordo com a PC, um inquérito policial foi instaurado na Delegacia com objetivo de apurar um assalto ocorrido dia 09 de abril deste ano, por volta de 20 horas em Abatiá. Na ocasião, um casal (ele, 57 anos; ela, 23 anos) foi abordado por dois bandidos, armados, e, em seguida, amarrados. Dele foram levadas a quantia de oito mil reais em dinheiro e cheques de terceiros. As vítimas estavam namorando em um canavial, quando foram rendidos pelos criminosos.

Iniciadas as investigações, a PC solicitou a expedição de três mandados, sendo um de prisão temporária (30 dias) e dois de busca e apreensão.

Durante as buscas nos endereços listados, o esforço policial resultou na localização de um recibo de depósito de uma das folhas de cheque levadas pelos bandidos, em nome da esposa do criminoso detido. Ele foi reconhecido, posteriormente, por uma das vítimas.

A polícia tem 30 dias para encerrar as investigações.A pena pode chegar a 15 anos de prisão.