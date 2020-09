Operação prende bando de traficantes em Jacarezinho

Quadrilha comercializava maconha, cocaína e crack no Jardim Paraíso

Uma mulher (44 anos) e dois homens (ambos 23 anos) foram presos, terça-feira, dia oito, por volta da 18 horas, pelo crime de tráfico de drogas, numa ação deflagrada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho.

O alvo principal era a mulher, a qual estava realizando intenso tráfico em sua casa, localizada na Rua 13 Maio, Jardim Paraíso, em Jacarezinho. O local foi cercado logo após os PMs abordarem um usuário que saiu do endereço e confirmou a compra ilegal.

No quintal, as equipes prenderam os outros dois indivíduos, que estavam em posse de crack, maconha e dinheiro. Afirmaram que estavam vendendo droga. A mulher também foi abordada e, como os outros, acabou assumindo sua atividade ilícita, acrescentou que a droga estava dentro de uma mochila, embaixo de um armário da sala, na qual tinha quatro tabletes grandes de maconha. Na cômoda do quarto também foram encontradas 77 porções de crack, dentro de uma bolsa de moedas.

Policiais Militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Rádio Patrulha e Equipes do Canil continuaram a revista na casa e cão Loki indicou mais entorpecentes dentro de um guarda-roupa, onde havia um pote contendo 30 porções de maconha e 42 porções de cocaína, tudo já embalado para venda, além de quantidade expressiva de dinheiro, caderno com anotações do tráfico e vários materiais utilizados para embalar as drogas.

Por fim, com auxílio do cão Loki, encontraram mais três porções maiores de maconha, duas porções de crack e uma porção de cocaína, dentro no fundo de uma geladeira quebrada. Os três indivíduos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.