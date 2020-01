Operação prende dois e apreende armas, drogas e dinheiro em Santo Antônio

Tráfico, posse ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores

Foram cumpridas na Vila Ribeiro tarde desta segunda-feira, dia 13, dois mandados de busca e apreensão em dois locais um ao lado do outro e um mandado de prisão temporária, pelas Polícias Civil e Militar.

O delegado Rafael Guimarães representou pela busca e apreensão e prisão temporária, e solicitou apoio da PM para cumprimento, sendo localizados diversos objetos relacionados ao mundo do crime.

Numa casa com suporte do Canil recapturaram um foragido da última rebelião, encontraram cerca de R$ 4.500,00 em dinheiro em diversas notas, vários cheques,porções de crack e de cocaína e um revólver niquelado de cabo madrepérola calibre 32, e prenderam a moradora dando cumprimento ao mandado de prisão temporária.

Na outra casa, encontraram um revólver preto calibre 38, uma pistola calibre 380, diversas munições, aproximadamente 800 gramas de cocaína, uma motocicleta com alerta de furto/roubo e ainda televisão de origem ilícita.

Os envolvidos foram conduzidos e presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. Foi feito um boletim de ocorrência circunstanciado pelo ato infracional de tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

O mandado de prisão temporário foi representado pelo delegado e decretado pelo juiz da comarca de Santo Antônio da Platina em razão da suspeita de a moradora ter sido a mandante do homicídio ocorrido na última semana, sendo que o foragido recapturado é suspeito de ser o executor.

As armas de fogo apreendidas e a máscara são provavelmente as usadas no homicídio e serão periciadas para confirmar a linha de investigação do homicídio.