Operação prende dois platinenses hoje por violência doméstica

Um indivíduo de 20 e outro de 31 anos

Na tarde desta sexta-feira, dia 10, a Polícia Civil e Polícia Militar deram cumprimento a três mandados de prisão preventiva em Santo Antônio da Platina, decorrentes de três situações distintas de violência doméstica, mas tendo em comum o descumprimento de medidas protetivas por parte dos agressores.

O delegado Rafael Guimarães representou pela prisão preventiva dos descumpridores das medidas protetivas que foram decretadas pelo juízo criminal platinense.

Os mandados foram cumpridos na Vila São José, Aparecidinho II e distrito rural Monte Real, pelo delegado Rafael Guimarães, investigadores Reinaldo Leopoldo e Tiago Souza e quatro policiais militares da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), resultando em duas prisões, um indivíduo de 20 e outro de 31 anos, além de um foragido.

O delegado esclarece que as Polícias Civil e Militar se dedicam diariamente ao combate contra a violência doméstica e destaca que as medidas protetivas são decisões judiciais que devem ser totalmente respeitadas e o seu descumprimento acarreta na possibilidade de prisão em flagrante ou prisão preventiva e o descumpridor responder pelo cometimento do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.