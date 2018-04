Operação prende dupla que matou jovem com golpes de machado

Na manhã desta quarta-feira em Ribeirão do Pinhal

Uma operação policial deflagrada entre a noite de terça-feira (3) e início da manhã desta quarta-feira (4) resultou na prisão de duas pessoas suspeitas de assassinar Rafael Aparecido Monteiro Augusto, 22, na Vila Almeida, em Ribeirão do Pinhal. O crime bárbaro, com requintes de crueldade, cometido com golpes de machado chocou os moradores.

O delegado responsável pelo inquérito policial instaurado para apurar o crime, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, disse que, na manhã do crime, reduziu a termo o depoimento de algumas pessoas conduzidas pela Polícia Militar inicialmente como suspeitos ou de qualquer modo vinculados ao cenário do crime. “Foi o início da apuração. Houve uma abordagem de um cidadão pela equipe do sargento Ilson Aparecido da Silva, que cometera uma tentativa de furto residencial. O rapaz, natural de Bandeirantes, estava ferido no rosto e isso chamou a atenção dos militares. Logo foi descoberto que esse rapaz esteve na casa da vítima antes de ser morta. Ele foi agredido por dever a traficantes. Esse foi o mote inicial da apuração“, explica Tristão de Carvalho.

De acordo com o delegado, através de seu relato foi possível chegar ao nome de mais testemunhas que tinham relação próxima com a vítima. “No decorrer da apuração, testemunhas afirmaram ser usuárias de drogas e que deviam para Rafael. Este, por sua vez, devia para seu ‘patrão’, Maicon Fernandes Damásio, conhecido como ‘MC’, que deixou a cidade após o crime. Foi investigado também a arma (imprópria) usada no crime (machado), para chegar ao nome do outro suspeito, Fabiano Lanini Bilizário, que também foi preso temporariamente”, assinala Tristão.

As investigações apontaram que o último a deixar a casa da vítima (onde foi encontrada morta com golpes de machado) foi ‘MC’, ou seja, Maicon Fernando Damásio. Ele é apontado pelas testemunhas como ‘patrão’ do tráfico na Vila Hermínia, bairro periférico da cidade. Há relatos de que agredia impiedosamente devedores de drogas.

Após o crime, Damásio deixou a cidade e se alojou no município de Guaíra (SP). A Polícia Civil passou a monitorar seu paradeiro e, assim que identificado, o delegado solicitou apoio da polícia paulista, onde trabalhou por oito anos antes de assumir a polícia paranaense.

Tristão de Carvalho solicitou ao Poder Judiciário de Ribeirão do Pinhal quatro mandados, sendo dois de busca e apreensão e dois de prisão temporária (30 dias), todos deferidos pelo juiz Júlio Cézar Vicentini, após parecer favorável do Ministério Público, diante de toda prova apresentada.

Damásio, ao ser preso na cidade paulista, na noite desta terça-feira (03), durante cumprimento das buscas, foi surpreendido com ‘maconha’ em circunstância de tráfico, sendo lá, autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A prisão de ‘MC’, pelo tráfico de drogas, na cidade paulista reforça a linha investigativa. Para a Polícia Civil, Damásio era patrão do tráfico, Rafael seu preposto e devia para ele. Ainda conforme a PC, um familiar ouvido revelou que Rafael estava profundamente envolvido no comércio de drogas. Usuários prestaram depoimentos no mesmo sentido.

Fabiano Lanini, o qual tem passagem por estupro, foi preso em sua casa durante cumprimento de mandado no início da manhã desta quarta-feira hoje (4). A operação foi realizada em conjunto pelos organismos policiais. A PM, liderada pelo sargento Ilson, o qual convocou equipes P2 (Reservado) de Santo Antônio da Platina, Rotam Canil de Jacarezinho e RPA (Rádio Patrulha) de Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul, além de investigadores de Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina que auxiliaram nas buscas. No local, os policiais encontram roupas escondidas em uma mochila com manchas, aparentemente, de sangue, que passará por perícia.

Foi recolhido um cabo de madeira de material similar ao machado usado na cena do crime. Lanini trabalha no corte de madeira, como informal. O material deve ser remetido para perícia técnica.

Damásio, ao ser ouvido, relatou que não esteve com a vítima antes do crime, mas de acordo com o delegado, duas testemunhas o desmentem. “Ele foi a última pessoa avistada pelas testemunhas (usuárias) na casa da vítima e está negando o óbvio”, disse Tristão de Carvalho.

A partir desta quarta-feira (4), cessa a designação de Tristão Carvalho, titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, para atuar em regime de acumulação na Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. Os futuros depoimentos, nos próximos 30 dias (prazo para encerramento das investigações), ficarão a cargo da delegada titular de Ribeirão do Pinhal, Lucy Aquino Santiago.

O caso pode ir a Júri Popular.

