Operação prende hoje bandido foragido

Traficante tem 21 anos

Exclusivo: Um investigador da Polícia Civil de Jaguariaíva descobriu que Lucas Gonçalves de Moura (foto), foragido da Penitenciária Estadual de Guarapuava, estava escondido no sítio Barra Mansa, em São José da Boa Vista.

Operação conjunta realizada nesta sexta-feira, dia 27, às seis horas, localizou o marginal numa casa às margens do Rio do Macaco, na divisa com Jaguariaíva.

O elemento, tido como perigoso e violento, não reagiu e foi encaminhado em seguida à carceragem de Wenceslau Braz.

Participaram as Polícias Militares de São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

Guarapuava é um município localizado no centro-sul do Paraná