Operação prende ladrão de entidades beneficentes de Siqueira Campos

Furtou objetos da Apae e do Lar do Menor Siqueirense

Em diligências sobre um furto na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Siqueira Campos, Policiais Militares e Civis, após recuperarem imagens do sistema de segurança, que foi danificado pelo autor, identificaram o criminoso.

O indivíduo (36 anos), morador das proximidades do local(rua São Vicente) foi abordado em torno das 09h30m deste sábado, dia seis, em sua residência, onde havia produtos subtraídos da entidade, bem como outros objetos furtados na cidade (foto): um televisor furtado do Lar do Menor Siqueirense e peças de roupas furtadas de uma loja há poucos dias.

O ladrão recebeu voz de prisão e foi encaminhado para carceragem contígua à Delegacia de Polícia Civil siqueirense.