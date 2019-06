Operação prende ladrão em Ibaiti

Furtou residências

Uma equipe formada por policiais civis e militares de Ibaiti cumpriu um mandado de prisão expedido pelo poder judiciário contra Carlos Manoel dos Santos Sibino, vulgo Carlão, na tarde desta segunda-feira (10).

Ele é investigado pela prática de furtos contra residências e pontos comerciais na cidade.

Após investigações desenvolvidas pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, foi possível apurar uma série de crimes praticados por Carlos.

Através de informações colhidas durante as investigações, somado ao histórico criminal do suspeito, fez com que o delegado, Dr. Pedro Dini Neto, representasse pela sua prisão, que foi deferida e cumprida nesta segunda.