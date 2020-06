Operação prende ladrão que agia no centro de Ribeirão do Pinhal

A última vítima foi um homem de 52 anos

Um homem de 28 anos foi preso na noite de quinta-feira, 18, na Praça Erasmo Cordeiro (fotos) no centro de Ribeirão do Pinhal.

A prisão de decorreu de ação coordenada entre as polícias civil e militar de Ribeirão do Pinhal. O mandado de prisão preventiva foi pedido pela Polícia Civil, no curso das investigações, deferido pelo Poder Judiciário da Comarca e executada pela PM.

De acordo com a PC, foi instaurado inquérito policial para apurar um roubo ocorrido na noite de 13 de junho, na praça central da cidade, do qual foi vítima um homem de 52 anos.

Conforme as investigações, rendido pelo criminoso que anunciou o assalto, apoderou-se de 450 reais. Após o assalto, o marginal fugiu.O bandido já respondia a inquéritos policiais por furtos mediante arrombamentos e violência doméstica. E segue preso na carceragem local e à disposição da Justiça.