Operação prende ladrões de lotérica ribeiro-pinhalense

Ação entre as duas corporações foi na Vila Domingues

Operação realizada na tarde desta sexta-feira, dia 28, prendeu dois homens que participaram de um furto ocorrido na Lotérica “Tião Abatiá” em Ribeirão do Pinhal. O nome do estabelecimento refere-se a um jogador já falecido que fez grande sucesso no país atuando pelo Coritiba e que era da vizinha cidade.

De acordo com o proprietário, filho do ídolo coxa-branca, o local foi invadido por criminosos na noite de 21 de agosto.

Houve arrombamento da parede e portas para ter acesso. O imóvel é situado no centro da cidade.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.

Os dois homens foram identificados através de imagens gravadas da ação.

A Justiça expediu quatro mandados, sendo dois de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, a pedido da PC.

A PM prestou apoio no cumprimento dos mandados.

Dois homens, com idade de 25 anos, que tinham passagens, respectivamente por roubo e lesões corporais foram presos na Vila Domingues.

Estão recolhidos no Setor de Carceragem anexo à Delegacia de Ribeirão do Pinhal à disposição da Justiça.