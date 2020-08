Operação prende ladrões de Tomazina em Santo Antônio e Abatiá

Ação conjunta apreendeu adolescente, drogas e mun ições

Nesta quinta-feira, dia seis, policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil deram cumprimento a mandados de prisão e busca/apreensão em Santo Antônio da Platina e Abatiá.

O objetivo dos mandados, da comarca de Tomazina, foi a prisão de envolvidos em roubos naquela região. A ação resultou na apreensão de um menor (15 anos), prisão de um homem (19 anos) e duas mulheres (22 e 44 anos) bem como na apreensão de:

um pé de maconha;

três porções de maconha;

quatro munições cal. 12;

seis celulares;

uma balança de precisão;

uma jaqueta camuflada (usada no roubo).

“A operação conjunta reflete a união das forças de segurança pública com o poder judiciário, na garantia da lei e da ordem no Norte Pioneiro”, afirmou o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Luiz Francisco Serra.