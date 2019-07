Operação prende mulheres em Ribeirão do Pinhal

Crack e cocaína

Operação policial realizada na manhã deste sábado, dia 20, na cidade de Ribeirão do Pinhal prendeu duas mulheres por tráfico de drogas (foto). Foram encaminhadas para a Cadeia Pública local, à disposição da Justiça.

A ação ocorreu na Vila Hermínia, por volta de oito horas e decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, solicitado pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho diante de informação de sua equipe que o local era ponto de comercialização de narcóticos.

A execução do mandado de busca e apreensão foi realizada pelas forças de segurança da cidade em conjunto, Polícias Civil e Militar.

Durante vistoria foram encontradas pedras de crack, cocaína, dinheiro adquirido pela venda de drogas, aparelhos celulares e petrechos para manufatura e venda do entorpecente, como tubos de eppendorf, fragmentos plásticos, facas e gilete, além de um prato onde a droga era fragmentada (foto).

Parte dela foi encontrada num armário e outra dentro do sutiã de uma das mulheres de idades de 57 e 32 anos.