Os animais estavam na propriedade do homem que já tem passagens por contrabando

Na tarde desta terça-feira, dia oito, a Polícia Civil foi informada de que três bezerros furtados na Platina, no dia 25 de novembro estavam numa propriedade localizada em Conselheiro Zacarias, povoado rural de Santo Antônio da Platina.

De posse dessas informações, a equipe da Polícia Civil composta pelo delegado de polícia Rafael Guimarães (foto de máscara) e dois investigadores – Tiago (na foto em cima de um cavalo) e Reinaldo, com apoio de três PMs da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), se deslocaram até o local acompanhados da vítima do furto e no local ele reconheceu dois bezerros que estavam no pasto.

O proprietário do sítio, conhecido como “Galo” e que já preso outras vezes por contrabando, alegou ter comprado os bezerros agindo com boa-fé, porém o delegado entendeu que as circunstâncias apontavam que sabia da procedência ilícita do gado e deu voz de prisão em flagrante pelo cometimento do crime de receptação de animal previsto no artigo 180-A do Código Penal e não foi arbitrada fiança, permanecendo preso à disposição da Justiça.

A pena prevista é de dois a seis anos de cadeia.

A polícia pede para quem tiver informações sobre um possível animal também furtado (foto e vídeo) favor comunicar o crime.