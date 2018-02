Operação prende quatro pessoas em Santo Antônio da Platina

Bando cometeu roubos em Santo Antônio da Platina, Guapirama, Quatiguá e Jundiaí do Sul

Uma operação conjunta entre as polícias Militar (Rádio-Patrulha e Canil) e Civil prendeu quatro pessoas na manhã deste sábado, dia 17, em casas na Rua Antônio Teixeira Rezende ( Jardim Bela Manhã) e Rua Maria Aparecida da Silva( Jardim Baggio). Foram encarcerados : Flávio Éder Rocha, Adriano José Rocha, Atais dos Santos Marques e Simone Nataniele Firmino Rocha (esposa de Adriano).

O casal xingou e desacatou o sargento Lorenzo. Flávio chegou a pegar uma faca.Bastão e spray de pimenta foram usados e os dois marginais imobilizados e algemados.

Os mandados de prisão foram pedidos pelo delegado Tristão Borborema. A ação foi coordenada pelo capitão Robson Falk.

Com ajuda de um cachorro, foram encontradas porções de maconha escondidas numa trouxa de roupas, que se encontrava na parte externa da casa (envolta em uma sacola plástica de cor branca) e sobre o guarda-roupas do quarto do recém-nascido).

Apreendidas 520 gramas de maconha; duas raquetes de tênis; vários perfumes; uma balança de precisão; saquinhos plásticos um rolo de papel filme; R$225,00 sendo 118 reais em moedas; joias; 12 celulares de marcas diversas; dois pares de tênis. entre outros. Alguns objetos já foram devolvidos aos donos.

Com a prisão da quadrilha os crime tendem a reduzir na região.