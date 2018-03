Operação prende siqueirense com dez quilos de maconha em Joaquim Távora

Estava de moto transitando pela rodovia PR-092

Nidlan de Campos Vilas Boas (foto), de 21 anos, foi preso por volta das 16 horas em Joaquim Távora nesta quarta-feira,dia 28, na PR-092 por policiais militares e civis de Siqueira Campos. A operação conjunta também apreendeu um adolescente de 17 anos.Vilas Boas era primário, assim como o comparsa menor de idade.

A dupla estava de motocicleta com dez quilos de maconha (fotos).

PMs da Agência de Inteligência do 2º Batalhão receberam a informação de que dois suspeitos transportariam drogas pela rodovia Parigot de Souza. A erva seria revendida no município de Siqueira Campos.

Os policiais viram a CG 150 Titan cor preta próxima à Joaquim Távora e passaram a monitorar à distância com uma viatura descaracterizada. Quando os jovens estavam próximos ao Frigorífico Rajá, pararam a moto, momento em que realizaram a abordagem, mas o garupa saiu correndo e se escondeu numa mata, deixando uma mochila para trás, a qual continha 17 tabletes de maconha.

Realizado um cerco ao fugitivo e foi apreendido posteriormente.Nenhum dois dois reagiu e nem estavam armados.

O maior está encarcerado na cadeia de Joaquim Távora.