Operação prende traficantes de cocaína em Wenceslau Braz

Na tarde desta terça-feira no centro da cidade

Um dos principais fornecedores de cocaína de Wenceslau Braz e região, Flávio Adalton Ribeiro da Silva, 37 anos, foi por volta das 15h30m desta terça-feira, dia três por Agentes de Inteligência da 2°Cia de Polícia Militar.Foi no centro da cidade na rua Sete de Setembro.



Foram montaram pontos de observação e vigilância com intuito de prendê-lo. Todo tempo o denunciado estava em companhia de outro rapaz posteriormente identificado, foi notado o momento em que o autor estacionou seu veículo, nas proximidades do Itaú e o passageiro que estava com ele desceu e dirigiu-se ao banco.

Na sequência, Flavinho foi flagrado com seis porções de cocaína e R$ 1.405,00 . Ao sair da agência, o passageiro também foi abordado e localizado com o valor de R$ 140,00, mas recebeu de Silva R$ 6.500,00 para serem depositados na conta do seu fornecedor.



As equipes, juntamente com o Delegado de Polícia Civil,Miguel Chibani Bakr Filho, foram até à Rua Alameda Manoel Ribas, no centro, onde o marginal reside e apreenderam uma pedra grande de cocaína, pesando 42,8 gramas, uma balança de precisão , 21 cartuchos do cal. 22; 02 estojos cal. .40 (deflagrados); 01 cartucho cal .28, 01 cartucho picotiado cal. 32, e várias embalagens plásticas utilizadas para embalar entorpecentes.

RESULTADOS:

↘ 02 homens adultos presos;

↘ 02 homens adultos encaminhados;

↘ 01 veículo apreendido;

↘ 47,5 gramas de cocaína apreendidas;

↘ R$: 1.951,41 em dinheiro apreendido;

↘ 25 munições de calibres diversos apreendido;

↘ 01 balança de precisão;

↘ 02 simulacros de revólveres;

↘ 02 celulares;

↘ vários embalagens plásticas.