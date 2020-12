Em trecho de até 80 km por hora carro chegou a ultrapassar 140 km

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti promoveu neste domingo, dia 13, a Operação Radar como forma de reduzir o elevado número de motoristas que cometem infrações, em especial excesso de velocidade.

A iniciativa se desenvolveu das dez às 12h10m no KM 84 da PR-272, no município de Japira no trecho entre Tomazina.

No local, a velocidade limite era de 80 km/h, mas 28 imagens capturadas registraram além do permitido.

A maior velocidade registrada oi 141 quilômetros por hora.