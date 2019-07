Operação recupera objetos furtados em Ribeirão do Pinhal

Na tarde desta terça-feira

Uma Operação Conjunta realizada em Ribeirão do Pinhal na tarde desta terça-feira, dia dois, resultou na recuperação de diversos produtos furtados na cidade, especialmente televisores. Além das TVs, a polícia apreendeu drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e outros objetos sem comprovação lícita.

A ação ocorreu no Conjunto Sílvio Frutuoso.

Foram recuperados um televisor da marca CCE, 12 polegadas, um televisor da marca Philips 32 polegadas, um da marca Samsung, 32 polegadas e um da marca LG 29 polegadas.

De acordo com o delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, que participou do cumprimento das buscas , como o morador de 20 anos não foi localizado, será solicitada à Justiça sua prisão preventiva. O receptador é conhecido no meio policial e foi preso recentemente na cadeia pública local, mas tinha sido posto em liberdade dia 28 de maio por decisão judicial.

Participaram das diligências pela PM sargento Marciel e Cabo Sílvio Siqueira e pela Polícia Civil os investigadores Carlos Venâncio e Ademar Gonçalves.