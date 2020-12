Um veículo também foi apreendido durante a iniciativa

Na tarde desta quinta-feira, dia tês, a Polícia Militar executou a Operação Sinergia em Jacarezinho. A ação teve como objetivo realizar combate contra o tráfico de drogas.

Às 18 horas, um homem foi abordado na rua Lauro Luna e, de acordo com as informações, possuía diversas denúncias do crime em questão. Em sua posse, apreenderam:

1 quilo de maconha;

61,5 g de cocaína;

1 balança de precisão;

RS 84,00;

1 celular;

Diversas embalagens plásticas.

Um veículo Fiat Palio também foi apreendido, e condutor detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Além de Jacarezinho, as cidades de Ibaiti, Tomazina e Ribeirão Claro também foram contempladas com a Operação Sinergia. Veja abaixo: