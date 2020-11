Operação une forças e instituições para proteger população norte-pioneirense

Resultados iniciais já mostram eficiência e alto grau de comprometimento

Nesta quinta-feira, dia 26, a Polícia Militar do Paraná lançou a “Operação Sinergia”, que visa ações de reforço por meio de patrulhamento, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de áreas e abordagens. Sinergia é o momento em que o todo é maior que a soma das partes; é quando dois objetos, ou até mesmo duas pessoas ou órgãos agem da mesma forma unida para atingir um determinado objetivo.

Apreensão de uma pistola Taurus 9mm, carregada, em Ribeirão do Pinhal. Indivíduo estava em via pública portando a arma na cintura. Ele foi preso e encaminhado para DP.

Apreensão de arma branca em Ribeirão do Pinhal. Elemento estava num bar, portando uma das facas na cintura. As demais foram encontradas dentro do seu carro, o qual estava estacionado nas proximidades. Ele foi preso e encaminhado para Termo Circunstanciado.

Com objetivo de intensificar a presença ostensiva buscando uma aplicação eficaz na busca de resultados positivos na Proteção à Sociedade, o 2º BPM está atuando de forma conjunta e integrada com as demais Forças de Segurança nas ações de prevenção e repressão com órgãos presentes nos municípios do Norte Pioneiro, como Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Receita Estadual, Conselhos Tutelares e Vigilância Sanitária.

Segundo o comandante interino da Unidade, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, a Operação Sinergia busca o emprego estratégico dessas instituições com o foco em melhores resultados para com a Segurança Pública, demonstrando à nossa sociedade que todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública (Municipal, Estadual e Federal) estão integrados em prol da Sociedade, atuando como Guardiões do Norte Pioneiro.

Todo efetivo do 2º BPM será empregado, operacional e administrativo, mantendo-se os serviços essenciais de atendimento ao público.

Segundo o comandante da 4ª Companhia, Capitão Marcos Alarcon, a iniciativa visa a integração dos órgãos do poder executivo na melhoria das fiscalizações integradas e saturação de policiamento, nos bairros e área central.

Já nas primeiras horas, vários veículos foram vistoriados e pessoas abordadas, além de quatro estabelecimentos vistoriados e a apreensão de seis máquinas caça níqueis em Santo Antônio da Platina.