Operação Verão prende homem hoje em Siqueira Campos

E apreende picape de Salto do Itararé

Em patrulhamento, a ROTAM notou uma picape VW/Saveiro (foto) conduzida de forma irregular, fazendo zigue-zague na via na noite deste sábado, dia 29, na esquina das ruas Siqueira Campos e Vicente F.Castilho, no Balneário de Alemoa, em Siqueira Campos.

Dada voz de abordagem, acatada de imediato pelo condutor, em revista pessoal e no interior do ínada de ilícito fora encontrado, no entanto, o veículo estava com características alteradas, rebaixado, e ainda o motorista não tem habilitação.

O automóvel de Salto do Itararé foi recolhido.

Ainda dentro da Operação Verão, em torno das duas horas da madrugada deste sábado, dia 30, a ROTAM se deparou com um indivíduo, que ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto, que posteriormente foi constatado ser uma arma de fogo.

Foi num bordel na rua Projetada, no bairro Aeroporto, em Siqueira Campos.

O revólver calibre 38 Taurus foi apreendido e o homem preso.