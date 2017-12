Orquestra Sinfônica abre chegada do Papai Noel em Andirá

Voluntários e comércio ajudaram na mobilização

O Natal de Paz e Luz 2017, promovido pela Prefeitura de Andirá por meio da Secretaria de Cultura e Comunicação (Seccom), terá programação entre os dias 11 e 23.

Na abertura, às 20 horas do dia 11, com chegada do Papai Noel, entrega da chave pela Prefeita, mensagem religiosa – Padre e Pastor e Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Ourinhos (foto).

A decoração começou a ser instalada nesta última semana e seguem os trabalhos para que, na próxima segunda-feira, na abertura das festividades, a população andiraense participe dos atrativos preparados.

Este ano, há muitas novidades na decoração. Grande parte delas, produzidas com materiais recicláveis, em belas peças artesanais que estão encantando, como é o caso dos lustres, que estão sendo instalados na Rua São Paulo e na Rua Rio de Janeiro, todos feitos de fundos de garrafas plásticas. A árvore de Natal, com bolas coloridas, na rotatória na Rua Goiás, promete ser ponto turístico mais visitado.

A meta é atrair público, mobilizar a região com um evento de importância turística e, com isso, ajudar a mobilizar a economia do comércio local”

Árvores, guirlandas e muitas outras peças decorativas também tiveram toques especiais de recicláveis, apostando numa decoração com responsabilidade ambiental. Mas as novidades da decoração não param por aí. A rua São Paulo, principal rota de comércio da cidade, também receberá árvores, em todas as esquinas. Na rua Goiás, já há guirlandas.

Tudo está sendo possível graças à parceria com várias secretarias do município que estão colaborando diretamente na organização e mobilização; além da equipe de voluntários que, desde o início, tem trabalhado dia e noite na produção das peças. “A equipe da secretaria de Cultura tem trabalhado com muita dedicação e amor neste projeto, para deixar a cidade mais bonita, atrativa, respirando este momento tão especial. Mas, é preciso destacar que tudo está sendo possível graças à com todos os voluntários e todas as secretarias que estão diretamente atuando para o sucesso da festa cultural. É um projeto de muitas mãos, de muitos corações, de parcerias. A Prefeita também acompanha os trabalhos, dá sugestões, nos orienta, participa do processo e está na expectativa do sucesso”, destacou o secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné.

Ele informou que a programação natalina, este ano começa no dia 11, depois de um acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Andirá (ACEAD). “A Prefeita nos pediu que iniciássemos junto com o comércio, que abre à noite a partir desta data. A meta é atrair público, mobilizar a região com um evento de importância turística e, com isso, ajudar a mobilizar a economia do nosso comércio”.

Programação Festiva continua no…

Dia 12 – Cantatas de Natal – Escola Municipal Pingo de Gente / Escola Municipal Ana Nery / Escola Municipal Arco Iris / Apresentação de artista local.

Dia 13 – Coral do Centro de Convivência dos Idosos (CCI)/ Apresentação com artista local

Dia 14 – Espetáculo – Escola de Comunicação e Artes

Dia 15 – Coral do Projeto Esperança / Apresentação de artista local

Dia 16 – Espetáculo – Escola de Comunicação e Artes

Dia 17 – Espetáculo – Escola de Comunicação e Artes

Dia 18 – Companhia de Ballet Bailado – Espetáculo “Espelho, Espelho Meu” – Cinema / Artista Local – Praça Santana

Dia 19 – Grupo X – Factor (Especial de Natal) / Artista Local

Dia 20 – Sarau de Natal – Banda Professores Escola de Artes

Dia 21 – Fanfarra Musical de Santa Mariana (Especial – Natal)/ artista local

Dia 22 – Concerto de Natal (Banda Musical Municipal de Andirá)

Dia 23 – Show com artistas locais

Programação complementar

1 – Biblioteca Municipal – Dias 18 e 19 (Contos de Natal – No caminho das estrelas / Sarau Literário e Teatro de Bonecos)

2 – Casa da Memória – Abertura noturna dias 18 a 23, com Sarau Musical

3 – Recital de Natal no Comércio (Secretaria de Cultura e Comunicação)

4 – Dia 17 – Especial de Natal / Chegada do Papai Noel – Concerto da Banda Musical Municipal no Distrito Nossa Senhora Aparecida.