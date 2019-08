Os surfistas de trem se apresentam no Teatro Sesi (vídeo)

Show de duo tem entrada gratuita com ingresso solidário

Em parceria com o Sesi Cultura Paraná, a dupla “Os Surfistas de Trem” se apresenta no Teatro Sesi Santo Antônio da Platina nesta quinta-feira, dia dia 22. O duo, que tem o nome abençoado pelo próprio Jorge Ben Jor é composto pelos irmãos Danilo e Bruno Moura (fotos e vídeo).

Danilo Ramim Moura, nascido em Ribeirão Claro, não sabe ao certo o momento em que começou a se interessar pela música, porque isso está atrelado à própria integralidade da existência.

Aos 13 anos começou a aprender viola do cancioneiro caipira com Zé da Viola, seu vizinho. Num momento posterior se deparou com Vilsinho, caro amigo que lhe apresentou os atributos do samba/ música popular/ rock. Também é apaixonado pelo acordeon, o que fez com que sua maneira de cantar e tocar se transformasse assim numa coisa híbrida entre a música nordestina, o sertanejo paranaense, e os clássicos do samba/ MPB. Atualmente trabalha com seu irmão Bruno, baterista e percussionista.

Bruno Moura, nascido em Santo Antônio da Platina, cresceu vendo seu irmão mais velho tocando e cantando com seu pai e amigos. Ouvinte de música boa e de todos os gêneros desde sempre. No fim da infância aprendeu violão e guitarra, porém, pouco tempo depois já se apaixonou pela percussão e bateria. Seu primeiro instrumento foi um pandeiro, na época deixado de lado e retomado tempos depois.

A paixão pela música compartilhada pelos irmãos deu origem a dupla que hoje atua na região, levando ao público composições autorais que passeiam pelo samba rock, e outros estilos da música popular brasileira.

OS SURFISTAS DE TREM

Data: 22 de agosto

Horário: às 20 horas

Duração: Uma hora

Valor: ingresso solidário (1kg de alimento)

Classificação: livre

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40