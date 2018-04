Osmar Dias admite aliança com Ratinho Junior

Pela primeira vez comentou abertamente sobre o assunto

“Nossa prioridade é fazer alianças em cima de projetos de Estado,não podemos fazer uma aliança com o partido A ou partido B sem que a população entenda que estamos construindo um plano de governo(…). Temos até mais ou menos junho para fazer essa aliança.Também não fazemos aliança para favorecer candidatos a deputado nem a partidos. A população vai entender que para escolher o candidato tem que ter qualificação técnica para exercer o mandato”.

“Sobre uma eventual aliança com o pré-candidato Ratinho Jr, ela poderá ser discutida sim; será um prazer contar com ele na minha chapa como candidato ao Senado, por exemplo.Poderia, se vitorioso, adquirir mais experiência… Mas respeito a decisão dele…Se pretender fazer uma aliança nós estamos prontos para conversar a respeito”.

As declarações, com toda a clareza possível, foi dada ontem à tarde durante visita ao npdiario em Santo Antônio da Platina, pelo pré-candidato ao governo do Paraná, o ex-senador por 16 anos Osmar Fernandes Dias(fotos e vídeo).

Foi a primeira vez que comentou abertamente a possibilidade real de uma coligação com um dos três principais pré-concorrentes à chefia do executivo paranaense. Além dele próprio e do filho do apresentador Ratinho, Cida Boghetti já anunciou a pré-candidatura.



O professor e agricultor e também ex-secretário estadual de Agricultura estava acompanhado de diversas lideranças regionais como o deputado Márcio Pauliki, os ex-deputado federal Chico da Princesa, e estadual José Artur Ritti, vereador Breno Carburador, ex-prefeitos Efraim Bueno de Moraes(Quatiguá) e Carlos Kanegusuku(Andirá).

O ex-senador também esteve na Exposição-feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro e nos municípios de Quatiguá e Wenceslau Braz.As reportagens serão publicadas ainda hoje.

PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS :

MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO