Osteopata salva jovem platinense da morte após acidente de moto

Saiba quem é o alagoano que está sendo chamado de “Anjo”

O osteopata Natanael Cícero da Silva (fotos) é nascido em Maceió, capital de Alagoas, mas reside e trabalha bem próximo do local do acidente que feriu um casal de namorados no domingo, dia 14, às 15h08m, na avenida Frei Guilherme, em Santo Antônio da Platina (vídeo) .

O profissional, que tem 40 anos, é casado e tem uma filha de sete anos, estudava os casos de seus pacientes na sua clínica quando ouviu o barulho da colisão e correu para atender (vídeo) . Viu a menina, Gabriela Ribeiro de Campos, machucada mas estável e o rapaz, Henrique Martinez Baião, com a parte lateral do rosto dilacerada, com pele e ossos abertos.

Aflito, e antes da chegada do corpo de bombeiros e do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) fixou bastante compressa cirúrgica (parecida com gaze ) no ferimento, o que estancou o sangramento e fez a contenção da hemorragia . Esse procedimento salvou a vida do jovem, obviamente com os cuidados posteriores dos socorristas e dos médicos que o atenderam na sequência.

Natanael atendeu a reportagem e se emocionou muito ao saber da gratidão de familiares, amigos e mesmo desconhecidos que souberam daquele anônimo que auxiliou um jovem à beira da morte.