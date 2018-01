Otimizada distribuição e manutenção no almoxarifado da prefeitura de Ibaiti

Mais eficiência na gestão

O Centro Municipal de Distribuição de Ibaiti recebeu gôndolas novas para armazenamento de mercadorias. São de aço e permitem a manutenção e exposição dos produtos dos dois lados com segurança e resistência. Além de fácil acesso aos produtos, os novos expositores possuem amplo espaço para estocagem permitindo aos funcionários mais acessibilidade no ambiente de trabalho.

O novo Centro Municipal de Distribuição foi inaugurado pelo prefeito Dr. Antonely de Carvalho no mês de dezembro passado em um prédio amplo e remodelado pela atual administração.

O antigo funcionava precariamente em um prédio velho no centro da cidade. Os alimentos e materiais de limpeza e escritório eram mal armazenados. Após muito trabalho e empenho da equipe de engenharia com a Secretaria de Obras, um barracão que estava subutilizado no pátio do CAJI passou por uma ampla reforma e reestruturação até que, totalmente novo, passou a abrigar o novo Centro Municipal de Distribuição.

O local possui um espaço apropriado para a logística dos produtos e conta com área para a recepção e distribuição de mercadorias (carga e descarga), sala para armazenamento de alimentos, materiais de limpeza e escritório, sala de frios com oito freezers e uma geladeira preservando a qualidade e o frescor dos alimentos, livres dos danos do clima.

O Centro também possui ampla garagem para três veículos, e foi destinado pela Administração mais dois veículos para a frota, sendo um VW/Gol e uma VW/Kombi a qual agora possui três VW/Kombi, um VW/Gol e um Fiat/Strada.

“O novo Centro Municipal de Distribuição agora está apto a atender toda nossa rede municipal escolar, creches, departamentos e secretarias do município”, disse o prefeito. O endereço é na Rua Dr. Euclides Monteiro, dentro das dependências do Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti – CAJI, próximo ao Ginásio de Esportes Moacir Baby.