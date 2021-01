Até salões de beleza, academias, shopping e bares não poderão funcionar

O Ministério Público do Estado de São Paulo, enviou na segunda-feira (11), uma recomendação à Prefeitura de Ourinhos (SP), orientando o endurecimento das medidas restritivas e o regresso à fase vermelha do Plano SP. Caso a orientação não seja seguida, o Poder Executivo poderá ser judicialmente penalizado.

Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, principalmente, são os maiores beneficiados da medida, já que, mesmo com tarifa de pedágio altíssima, ainda existem consumidores que viajam ao município da divisa SP/PR para serviços e comércios.

Em entrevista a rádio Band FM de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na tarde desta terça-feira, 12, o prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay (foto), do PSD, adiantou que em seu decreto, que deverá ser publicado ainda hoje, vai recolocar Ourinhos na fase vermelha do Plano SP, indo contra o decreto do governador João Doria, que recolocou Ourinhos na fase Laranja .

Com isso só será permitido o funcionamento de serviços essenciais, e o comércio em geral ficará com as portas fechadas. Lucas ainda disse que o atendimento poderá ser feito através de Delivery, mas salões de beleza, academias e bares não poderão funcionar. O Shopping também deverá ficar fechado.

A recomendação considera o aumento expressivo de casos registrados no município, a alta taxa de ocupação dos leitos hospitalares, falta de vagas na UTI, além da falta de conscientização da população em relação a importância das medidas preventivas.

Na fase vermelha, só podem funcionar os serviços considerados essenciais nas áreas de abastecimento, segurança, transporte e saúde como mercados, farmácias, postos de combustível, padarias e lavanderias. Com essa volta à fase vermelha, shoppings, bares, comércio de rua, academias, restaurantes, concessionárias, escritórios, eventos culturais e salões de beleza não poderão funcionar nestes dias.

Alguns munícipes já iniciaram uma campanha contra o fechamento do comércio e estão divulgando uma carreata, que acontecerá amanhã, 13, a partir das 17h, com saída da Avenida Luiz Saldanha Rodrigues (Informações do jornalista Laperuta Junior/Passando a Régua).