Outro pódio para a Pro Tork nos Estados Unidos

Etapa disputada no Arizona

O AMA Supercross 2019 teve sua segunda etapa realizada em Glendale, Arizona, Estados Unidos. E, mais uma vez, a Pro Tork esteve presente no pódio com Shane McElrath. O piloto defende a Troy Lee Designs/Red Bull/KTM, equipe patrocinada pela marca brasileira desde 2013.

Shane passou pela classificatória da categoria 250 Oeste conquistando o segundo lugar. A expectativa para o Main Event era grande, sua meta era manter o bom rendimento da abertura. E foi o que ele fez, conquistou o terceiro lugar e somou pontos importantes na classificação.

“Me senti bem ao longo de todo o dia. Estava focado no campeonato, consegui me soltar e cumprir o objetivo, mantendo a terceira posição na classificação, com 42 pontos, sete a menos que o líder. Agora é focar no Triple Crown, estou ansioso para a próxima disputa”, afirma.

Neste sábado acontece a primeira das três etapas em formato Triple Crown do AMA Supercross 2019, em Anaheim. Na ocasião, não haverá corridas classificatórias, os 18 melhores tempos nos treinos vão direto para as três finais. Já os outros quatro finalistas serão definidos na LCQ.

Quem quiser conferir, basta adquirir a transmissão ao vivo oficial no site supercrosslive.tv. O investimento é de 99 dólares, para até quatro dispositivos diferentes simultaneamente. Pelo horário de Brasília, as corridas irão iniciar à uma hora da madrugada de domingo. A Pro Tork está na torcida!

Confira o resultado da categoria 250cc:

1) Adam Cianciarulo (Kawasaki)

2) Colt Nichols (Yamaha)

3) Shane McElrath (KTM)

Classificação:

1) Colt Nichols – 49 pontos (Yamaha)

2) Adam Cianciarulo – 44 pontos (Kawasaki)

3) Shane McElrath – 42 pontos (KTM)

A Pro Tork é patrocinadora oficial da Troy Lee Designs/Red Bull/KTM.