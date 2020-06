OZONIOTERAPIA: Benefícios da prática integrativa que muda qualidade de vida

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

De acordo com a Associação Brasileira de Ozonioterapia (Aboz), a técnica terapêutica estudada há séculos, utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio; ou seja, o ozônio medicinal, para ser usado no tratamento de dezenas de patologias, tanto de modo isolado como complementar. Seus resultados são comprovados, consistentes e com mínimos efeitos colaterais.

A ozonioterapia consiste na introdução de ozônio no organismo por vários métodos, geralmente envolvendo a mistura com gases e líquidos antes da injeção por via vaginal, retal, intramuscular, subcutânea ou intravenosa. O ozônio também pode ser introduzido por meio da auto-hemoterapia, na qual o sangue é retirado do paciente, exposto ao ozônio e, posteriormente, reinjetado. Adotado há tempos por países desenvolvidos e com benefícios comprovados por inúmeros estudos, o ozônio tem excelentes propriedades medicinais, como: anti-inflamatórias, antissépticas, modulação do estresse oxidativo, melhora da circulação periférica e da oxigenação.

Muito além da medicina, o ozônio torna-se indispensável para aplicações em diversas áreas, como processos industriais, tratamento de águas, produção de alimentos, tratamentos estéticos e produção de gases e efluentes. A terapia tem sido proposta para o tratamento de várias doenças, incluindo câncer, AIDS, esclerose múltipla, artrite, doenças cardíacas, doença de Alzheimer e doença de Lyme (doença do carrapato).

A Ozonioterapia é um tratamento seguro?

Sim, extremamente segura. Podemos afirmar que a prática da Ozonioterapia é A MAIS SEGURA DE TODAS AS TERAPIAS MÉDICAS.

Estudo realizado pela Sociedade Médica Alemã, na década de 1980, envolvendo 384.775 pacientes e quase 5 milhões e 600 mil tratamentos, evidenciou risco de complicações de apenas 0,0007%.

O respaldo científico da técnica é imenso e corroborado por milhares de testes, que são crescentes em diversos países ao longo de mais de 100 anos de estudos. O tratamento com Ozonioterapia não só é indicado por sua segurança e eficácia, mas também por sua mínima taxa de efeitos colaterais e contraindicações.

Como é o respaldo do tratamento com Ozonioterapia ao redor do mundo?

Os países Suíça, Áustria, Estados Unidos e Austrália são alguns exemplos de como o estudo do Ozônio Medicinal pode ser benéfico para toda a população. A lista, porém, é muito maior!

Só na Alemanha, as evidências científicas se acumulam através de testes em milhões de pacientes! Desde 1972, a Sociedade Médica Alemã Para Ozonioterapia promove pesquisas, cursos e congressos sobre o assunto.

Em toda a Europa, são 1500 médicos atuantes na pesquisa deste tema, sendo que o governo da Itália já alcança taxas de recuperação de até 95% em enfermidades como hérnia de disco.

É por esta característica universal que a Ozonioterapia se destaca: os médicos a recomendam, principalmente, como tratamento complementar, a fim de garantir resultados rápidos, seguros e com pouco impacto sobre o bem-estar dos pacientes.

Além desta visão, países como Cuba provam que a técnica é também promissora enquanto terapia principal. É o que apontam diversos casos reportados em seus quase quarenta Centros Médicos Clínicos de Ozonioterapia.

Seja como tratamento central ou terapia secundária, sobram estudos sobre a eficiência e as possibilidades de aplicação da técnica. No Brasil, infelizmente, esta realidade ainda caminha devagar!

Todos os estudos que já foram realizados aqui conquistaram resultados promissores – Dentistas, inclusive, já utilizam a técnica em inúmeros procedimentos e enfermeiros já foram instruídos sobre a sua aplicação.

Ozonioterapia no Brasil

A Ozonioterapia está inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, pela Portaria n° 702/2018 do Ministério da Saúde. Estas Práticas abrangem tanto os sistemas médicos complexos como os recursos terapêuticos, chamados de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que visam estimular os mecanismos naturais que o corpo humano tem para prevenir doenças e recuperar a saúde. São elas: a homeopatia, a acupuntura e outras práticas da medicina tradicional chinesa, a utilização de plantas medicinais, a fitoterapia e crenoterapia e a medicina antroposófica.

Já no início desse ano de 2020, ainda em fevereiro, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através do Parecer Normativo n° 001 de 2020, avançou e reconheceu a Ozonioterapia como terapia complementar possível de ser realizada por enfermeiros em todo o território nacional.

Você sabia que a Ozonioterapia praticamente não tem efeitos colaterais?

Apenas 40 efeitos discretos já foram relatados em todo o mundo, sendo que todos esses casos continham fatores externos que influenciaram a situação dos pacientes.

Neste sentido, quando realizado por profissionais qualificados, o tratamento pode ser considerado um dos mais seguros e eficientes do mundo!

No caso específico dos anêmicos, portadores de G6PD, gestantes,um relatório detalhado sobre as condições de saúde pode ser solicitado para evitar efeitos indesejados, mas em todas as outras situações, os efeitos colaterais são praticamente indetectáveis.

Para informações e agendamentos entre em contato pelo WhatsApp : 043 99869-4161

Para informações e agendamentos entre em contato pelo WhatsApp : 043 99869-4161

Paula A. Sasdelli

Enfermeira Ozonioterapeuta