Paciente morre e filha nega que seja Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Corpo já foi sepultado pela família hoje de madrugada

Um paciente de 43 anos, que estava internado desde quinta-feira, dia quatro, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, perdeu a vida e existe a suspeita por parte da secretaria municipal de Saúde que a causa tenha sido pela Covid-19. De acordo com a filha, ele estava internado por outro motivo.

O corpo do homem não foi velado publicamente. A funerária informou para a secretária Gislaine Galvão que a família e o médico tomaram a decisão do sepultamento.

De qualquer forma, foi feito o Swab e o resultado será divulgado em cerca de 72 horas. As amostras mais frequentemente coletadas e mais facilmente acessíveis são os Swabs, com a recomendação do Ministério da Saúde de coletar combinado nasal/oral (normalmente feitos com cotonetes).