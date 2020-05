Paciente que saiu do Hospital Regional do NP é positivado com Covid-19

Ele forçou involuntariamente fechamento do PS do Evangélico

Um idoso, que foi paciente da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, de Santo Antônio da Platina, foi transferido pela Central de Leitos na última quarta-feira, dia 21, para o Hospital Evangélico de Londrina(foto). A informação foi confirmada hoje pelo diretor-clínico do Regional, o médico Anderson Hinterlang.

Primeiro, o homem de 84 anos transferido da região de Cornélio Procópio, entrou no Regional com embolia pulmonar e em Londrina teve o diagnóstico de pneumonia em tratamento e o exame para Covid deu negativo. Num exame posterior, feito nesta segunda-feira, 25, teve positivado para Covid-19, “a situação é muito grave”, adicionou dr.Anderson.

Com a confirmação, o Pronto-Socorro foi interditado a partir desta terça-feira, 26, para a devida higienização completa da unidade de saúde. Nas próximas 72 horas, os atendimentos serão remanejados para outros hospitais da cidade.

A ala que atende pacientes com diagnóstico de infecção por novo coronavírus não foi fechada. Ela fica separada do setor. O anúncio do fechamento do pronto-socorro do Evangélico ocorre uma semana depois de outro hospital de Londrina, o Santa Casa, anunciar que afastou 95 funcionários por terem tido contado com um paciente que estava com a Covid-19.