Padre Alex continua fazendo sucesso em toda região

Tem milhares de ouvintes

Parte da canção “Orar Costuma Fazer Bem” do padre Zezinho (religioso mineiro hoje com 77 anos) inicia o programa diário Manhã de Luz, apresentado pelo padre Alex de Oliveira Nogueira (fotos, duas com o bispo da diocese, Dom Antônio Braz) da rádio Educadora de Jacarezinho (90.9 FM) de segunda-feira a domingo. Quase sempre o programa termina com outra música do padre Zezinho:”Oração pela Família”. O sucesso é tanto que o npdiario demorou alguns dias para conseguir conversar com o jovem de Tomazina, atualmente com 30 anos, e residindo no seminário jacarezinhense.

Ele disse para a reportagem, com sua fala calma, conciliadora e pragmática, “não ser prudente” conceder entrevista para a Imprensa porque integra o Tribunal Eclesiástico, o qual na jurisdição canônica, é a instituição que aconselha e adverte os cristãos católicos e propõe os caminhos salutares a serem seguidos “em determinadas situações da vida eclesial e espiritual, a fim de uma vida plena”. Só que acabou revelando um pouco da rotina de sua vida.

A rádio é propriedade da Cúria Diocesana de Jacarezinho e o quadro começou com o próprio bispo conduzindo. Há cinco anos, gravado por Alex, vai ao ar das seis às 6h10m e é repetido das 11h50m ao meio-dia. O sucesso estrondoso (hoje mais de 200 mil pessoas ouvem diariamente) veio mesmo há mais ou menos um ano através do aplicativo Whatsapp,”só de um celular smartphone da emissora são disparados 15 mil áudios por dia, informou a secretária, Val Rosa, adicionando que a procura é muito grande, “e pode ser ouvido ainda no Facebook e no site da rádio”.

O religioso/comunicador não comenta o sucesso e diz que a evangelização também incluiu ser vigário-judicial em Jacarezinho.