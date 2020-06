Padre Héliton retorna para Santo Antônio da Platina e assume paróquia

Religioso já está na cidade aguardando a transferência oficial

O padre Héliton Ribeiro (fotos) de 32 anos, estará de volta a Santo Antônio da Platina e dessa vez como pároco a partir do dia 16 de agosto às oito horas.

Será na Paróquia São José (bairro Colorado) substituindo o padre Osvaldo José dos Santos que será transferido para Jacarezinho (Paróquia São José Operário).

Haverá mudanças também em Barra do Jacaré e Carlópolis, de acordo com decisão tomada nesta sexta-feira, dia 19, pelo bispo Dom Antônio Braz Benevente.

Héliton desde menino sentiu sua vocação, inspirada pelos freis capuchinhos.Estudou no Colégio Estadual Rio Branco e, já aos 14 anos, estava no Seminário Divino Mestre, onde estudou Filosofia e Teologia por 11 anos.

Atuou em paróquias, hospitais, liderou a Pastoral Carcerária e também a Juventude Católica, percorrendo bairros pobres da periferia e evangelizando.”A gente não é padre para si e sim para o próximo e para Deus”, costuma afirmar, sempre abrindo o sorriso generoso no corpo iluminado, magro e amado por milhares.

Morou em Roma, capital da Itália, e estudou na Ponficia Università Gregoriana. Foi ordenado padre pelo bispo Dom Antônio em abril de 2013 com apenas 25 anos (idade mínima exigida pela igreja).

Contou ao npdiario ter percebido a vocação aos 12 anos de idade durante missa presidida pelo frei Clemente Vendramin (religioso hoje com 96 anos) e, desde então, vem estudando e efetivando seu trabalho missionário e evangelizador.

Ainda muito jovem, serviu na Paróquia São José e Santo Antônio, em Cambará, em Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.

O religioso concelebrou uma missa no Vaticano, em 2016 com o Papa Francisco(argentino Jorge Mario Bergoglio). Naquela ocasião, o Papa decidiu proclamar um “jubileu extraordinário” centrado na Misericórdia de Deus.

Havia 700 sacerdotes de todo o mundo no local. Héliton foi o único do Norte Pioneiro.

Veja abaixo o Comunicado do bispo na íntegra: