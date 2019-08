Padre lança livro de mensagens cristãs

Fábio Gabriel é co-autor

O vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Jaguariaíva, Padre João Carlos Brambilla (foto principal), lança neste mês livro “Mensagens no Caminho do Discipulado de Jesus” pela Editora Pedro & João Editores.

O livro foi escrito em co-autoria com Fábio Antônio Gabriel (foto abaixo) , de Joaquim Távora, professor de Filosofia e bacharel em Teologia. Fábio é autor/organizador de diversos outros livros e afirma ser uma experiência nova escrever uma obra na área religiosa. Ele é também doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.

O livro é prefaciado por Dom Mauro Aparecido dos Santos cujo fragmento foi reproduzido nos seguintes termos:

“O presente livro, conforme intuímos desde o título – Mensagens no Caminho do Discipulado de Jesus – apresenta-se como convite à reflexão na perspectiva do seguimento de Cristo.(…) Dividido em 40 reflexões, o conteúdo a seguir evoca como método de leitura a “mística do tempo necessário-oportuno”. Biblicamente, o número 40 aparece carregado de significado para a sensibilidade crente, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites (cf. Gn 7,4.12), bem como a permanência de Moisés no Monte Sinai (cf. Ex 24,18). Por 40 anos peregrinou Israel até a Terra Prometida (cf. Nm 14,33).

Na plenitude dos tempos (cf. Gl 4,4), Jesus jejuou durante 40 dias no deserto (cf. Mt 4,2; Mc 1,12-13; Lc 4,1-2), e 40 dias após a ressurreição subiu ao céu (cf. At 1,3-11). Reconhecemos no simbolismo deste número a dupla perspectiva do movimento-contemplação. Os israelitas que vagam deserto a dentro, e a arca que desliza errante sobre as águas do dilúvio, encontram seu paradoxo no mistério do silêncio e do recolhimento de Moisés no alto do Monte, no Cristo que reza no deserto e que nas aparições pascais inflama o coração dos apóstolos confirmando-os na fé. Lendo este livro, permitamo-nos também silenciar na penumbra da reflexão, para mais ativamente encorajarmo-nos ao desafio da ação, da compaixão que nos faz movidos ao encontro do outro. Que tal motivação nos configure realmente em autênticas testemunhas do olhar que nos cativou!”

O link para o ebook é: http://www.fabioantoniogabriel.com/images/ebook_Discipulado.pdf

Ou acesse www.fabioantoniogabriel.com – “Livros”.