Pai e filha comemoram aniversários em Santo Antônio da Platina

Evento social foi na AABB

Felicidade em dose generosa e abençoada por Deus.Assim foi a comemoração do duplo aniversário de Claudinho Veículos e de sua filha, Camille, promovida recentemente na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil), no centro de Santo Antônio da Platina.



Com a presença bonita da esposa, Jucelene, dos familiares e amigos, o empresário e a deslumbrante jovem estava cercado de carinho.

O pastor Célio Junior fez a bênção e todos se divertiram num ambiente saudável e feliz.

Parabéns e felicidades.