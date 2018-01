Palestra gratuita hoje com diretora de marketing do Google na Unopar

De Ibaiti e Santo Antônio da Platina

Palestra faz parte do evento Conecta que vai abordar o tema empregabilidade e carreira.

Nesta terça-feira, dia 23, a partir das 19 horas os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina realizarão em suas sedes o Evento Conecta, que transmitirá uma palestra gravada e exclusiva com a diretora de Marketing do Google, Susana Ayarza (fotos).

Com o propósito de promover o diálogo entre o universo acadêmico e o ambiente corporativo, a Unopar desenvolveu uma nova plataforma de empregabilidade o “Canal Conecta”. A ferramenta está disponível para receber currículos dos acadêmicos e egressos, bem como cadastrar as empresas que têm a intenção de divulgar vagas disponíveis na região, gratuitamente.

No evento, além da apresentação da ferramenta, serão abordados diversos temas relacionados ao mercado de trabalho, estabilidade financeira, relacionamento com o cliente e a formação e o desenvolvimento de equipes.

A chilena Susana Ayarza possui uma sólida experiência com marketing b2b e b2c nas principais empresas de telecomunicações, companhias aéreas e internet. Possui reconhecimento internacional vivendo e trabalhando no exterior, liderou diversas equipes multifuncionais em diferentes países da América Latina.

Suas maiores especialidades são: estratégia de marketing, marketing on-line, marketing de aquisição, marketing direto, parcerias de co-marketing, marketing de relacionamento, programa de fidelidade, marketing de produtos, branding, mídia on-line e off-line, inteligência de marketing.

A entrada no evento é gratuita, mas as vagas limitadas, e todos os interessados podem se inscrever através do link: http://bit.ly/CONECTA2018 .

Para mais informações sobre a plataforma ou o evento Conecta entre em contato com os polos:

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002