Palhares lidera corrida eleitoral em Jacarezinho

Pesquisa coloca candidato do PSD com 38% das intenções de voto

Se as eleições fossem hoje o prefeito eleito de Jacarezinho seria Marcelo Palhares (PSD). É o que aponta uma pesquisa do Arbeit Intelligence,que coloca o candidato da coligação “Agora é Mudança” com 38% das intenções de voto do eleitorado do município na modalidade estimulada. Palhares também está na liderança na sondagem espontânea.

A pesquisa foi realizada no dia 13/10/2020, ouvindo 400 eleitores aptos a votar, sendo 191 do sexo masculino e 209 do sexo feminino. O levantamento foi registrado no TSE no dia 15/10/20120, sob número PR-02418/2020 e liberado para divulgação em 21 de outubro de 2020. A margem de erro da pesquisa é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos dentro de um intervalo de confiança estimado de 95%. A Arbeit Intelligence é de Londrina e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na pesquisa estimulada, onde os candidatos são apresentados ao eleitor, Marcelo Palhares aparece com 38% das intenções de voto. O segundo colocado aparece com 34%, enquanto o terceiro tem 7%. Os demais candidatos, somados, não chegam a 8%. Indecisos somam 9%, brancos e nulos 4% e nenhum 0,25%.

Já na pesquisa espontânea, quando o eleitor fala o candidato em que pretende votar sem ter nomes apresentados pelo entrevistador, Marcelo Palhares está com 27% e também lidera neste quesito.

Outro item onde Marcelo Palhares tem desempenho muito bom na pesquisa é a rejeição dos candidatos. Segunda o levantamento revelado ao npdiario, apenas 4% dos entrevistados disseram que não votariam em Palhares de jeito nenhum.

O Arbeit Intelligence, com os dados, também fez as seguintes projeções: este percentual de intenções de votos, se confirmado nas urnas, renderia a Marcelo Palhares o equivalente a mais de 12 mil votos, o que representa 43% dos votos válidos.

71% dos entrevistados disseram que a escolha dos votos já é definitiva, enquanto outros 22% afirmaram que ainda podem mudar a intenção eleitoral até o dia da eleição. 7% não sabem.

Quando o eleitorado foi questionado sobre quem será o vencedor da disputa, independente da escolha pessoal, Marcelo Palhares têm a maior possibilidade de vitória para 39% dos entrevistados.