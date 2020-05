Pandemia: Siqueira Campos multa empresas e pessoas que não cumprem exigências

Neste final de semana foi intensificada a fiscalização

Entre 19h30m de sexta-feira até 00h30 deste sábado, dia três, a fiscalização em Siqueira Campos foi intensificada, sendo realizada com o acompanhamento da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), bem como dos seguranças.

Houve a aplicação de multas tanto pela ausência do uso de máscaras como pelo funcionando de estabelecimento fora do horário estabelecido no decreto municipal 029/2020.

Realizado o fechamento de alguns estabelecimento como também a aplicação de notificações. A título de exemplo houve a aplicação de multa a um estabelecimento no valor de R$ 2.098,00 correspondente a 20 UPF/PR, conforme Lei Estadual 20.189.

Caso estes estabelecimentos se mantiverem na ilegalidade, o próximo passo será a Cassação do Alvará .