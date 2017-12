Papai Noel chega de helicóptero hoje em Ibaiti

Serão distribuídos milhares de brinquedos

O prefeito Dr. Antonely de Carvalho e a primeira dama e presidente do Provopar, Flaviana Fadel de Carvalho, convidam as famílias e a crianças para a chegada do Papai Noel neste sábado (16), pela manhã no Estádio Municipal Jorge Banuth, em Ibaiti.

O Bom Velhinho chegará de helicóptero e distribuirá seis mil presentes.

Haverá piscina de bolinhas, pula-pula, doces e pipocas. Todas as crianças estão convidadas. Os vales brinquedos estão sendo distribuídos no CRAS. Para os moradores dos bairros rurais os vale-brinquedos estão sendo distribuídos nos Postos de Saúde dos bairros.

O transporte gratuito está garantido para os bairros rurais Vassoural, Vila Guay, Campinho, Amorinha, Patrimônio do Café, Euzébio de Oliveira, com a saída em frente aos Postos de Saúde.

Os brinquedos que serão distribuídos são das ações voluntárias da primeira dama e presidente do Provopar de Ibaiti, onde realizaram durante o ano chá beneficente, rifas e venda de doces e salgados.

A chegada do Papai Noel é uma promoção e realização do Provopar (Programa do Voluntariado do Paraná) de Ibaiti.