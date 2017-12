Paraná Cidadão começa hoje em Quatiguá

O Governo do Estado, através da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (SEJU) e de Relações com a Comunidade (SERC), em parceria com as secretarias da Saúde, Educação, Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Segurança Pública, do Exército Brasileiro e demais entidades estaduais e municipais, promove a UPS-Cidadania, feira de serviços aos moradores do Tatuquara, na Unidade Paraná Seguro Ludovica. Curitiba, 11/05/2013. Foto: Levy Ferreira/ANPr