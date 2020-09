Paraná fortalece ações para geração de energia fotovoltaica

O C40 é uma rede que conecta as 94 maiores cidades do mundo

O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João CarlosOrtega, e o superintendente executivo do Serviço Social Autônomo Paranacidade, Álvaro Cabrini, participam nesta sexta-feira (04) de reunião on-line com representantes da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ GMBH) e o do C40 Cities Climate Leadership Group Inc. e do C40 – Cities Finance Facility (CFF).

O objetivo é dar andamento ao acordo no Memorando de Entendimento assinado entre as instituições para que os municípios paranaenses possam planejar e implementar projetos de eficiência energética associados à geração por sistemas fotovoltaicos.

De acordo com o memorando, as instituições signatárias devem promover a troca de documentos, como estudos, análises, projetos e termos de referência, além de planejar em conjunto eventos e atividades relacionadas a projetos de energia renováveis no Paraná.

O documento prevê ainda disseminar aos municípios paranaenses, e de outros estados brasileiros, conceitos, lições aprendidas em projetos já executados e as boas práticas relacionadas à eficiência energética, energias renováveis e sustentabilidade pela promoção de atividades, publicações e eventos. Também consta fazer a análise conjunta de oportunidades potenciais para cooperações futuras.

TRANSFORMAÇÕES – O C40 é uma rede que conecta as 94 maiores cidades do mundo, com população de 650 milhões de pessoas e que respondem por 25% da economia global. Tem foco de atuação no enfrentamento das mudanças climáticas e na condução de ações urbanas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e riscos climáticos para a promoção da saúde, bem-estar e oportunidades econômicas dos cidadãos que vivem em ambientes urbanos.

A GIZ é uma empresa do Governo Federal da Alemanha que atua globalmente no apoio ao Governo Alemão para atingir os seus objetivos voltados à área do desenvolvimento sustentável. Implementa prioritariamente projetos de cooperação técnica.

O CFF atua em colaboração com a C40 e a GIZ. Foi fundado pelo Departamento para Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (BMZ/BEIS), Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e Children´s Investment Fund Foundation (CIFF).